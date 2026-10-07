Ebola : le ministre kényan de la Santé, Aden Duale, fait le point sur la situation

Au lendemain de l’annonce d’un premier décès dû au virus Ebola au Kenya, le ministre de la Santé Aden Duale s’est rendu mercredi à l’hôpital de Nairobi pour superviser les installations d’isolement des maladies infectieuses. Il en a profité pour faire un point sur la situation.

« Il n’y a pas d’épidémie d’Ebola au Kenya, a-t-il déclaré. Nous sommes confrontés à un incident grave, un cas d’Ebola dans notre pays, et nous pouvons retracer le parcours de ce patient, passé par Kisangani, Beni, Kinshasa, Kampala, Nairobi et enfin l’hôpital de Nairobi. »

La course contre la montre est désormais lancée pour retrouver les cas contacts de ce Kényan qui vivait en RDC et qui s’est rendu en Ouganda par la route avant de prendre un vol pour rentrer dans son pays.

« Sur les 55 contacts initialement identifiés, deux autres ont été ajoutés, ce qui porte le nombre total de contacts à 57, a détaillé Aden Duale. Dix d’entre eux ont été localisés et se trouvent déjà dans un centre de quarantaine. Ils font l’objet d’une surveillance quotidienne de leurs symptômes à l’hôpital du Service national de police à Nairobi. Les efforts visant à retrouver les contacts restants sont intensifiés. »

Les autorités sanitaires kényanes ont par ailleurs placé les postes-frontières du pays en état d’alerte maximale et surveillent l’apparition d’éventuels nouveaux cas. L’épidémie actuelle, qui s’est déclaré au mois de mai en République démocratique du Congo a déjà fait plus de 4 000 morts.