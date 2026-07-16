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Guerre Israël-Hamas : une douzaine de morts dans des frappes à Gaza

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By Laetitia Lago Dregnounou

avec AP

Gaza

Les frappes israéliennes se poursuivent dans la bande de Gaza. Mercredi soir, trois bombardements ont visé le centre de l'enclave après un avertissement lancé par l'armée israélienne, selon des habitants.

Des dizaines de personnes ont été aperçues quittant précipitamment leur domicile, transportant leurs effets personnels avant que les bâtiments ne soient touchés. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat.

Ces frappes interviennent malgré un cessez-le-feu fragile entre Israël et le Hamas, en vigueur depuis octobre. Selon le ministère de la Santé de Gaza, administré par le Hamas, plus de 1 100 Palestiniens ont été tués depuis l'entrée en vigueur de cette trêve. Côté israélien, au moins cinq soldats ont perdu la vie au cours de la même période.

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