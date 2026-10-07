Israël : les cicatrices du 7 Octobre toujours vives, trois ans après l’attaque

À Réïm, sur le site du festival de musique Nova, où plus de 300 personnes ont été tuées lors de l’attaque, les proches des victimes ont observé à 06 h 29 une minute de silence, correspondant à l’heure du déclenchement de l’assaut du 7 octobre 2023. Des cérémonies se sont également tenues à Kfar Aza et dans plusieurs autres lieux frappés par l’attaque.

Les commémorations officielles organisées par le gouvernement avaient eu lieu le 5 octobre, conformément à la date retenue selon le calendrier hébraïque. Les rassemblements de ce mercredi sont donc distincts des cérémonies nationales officielles.

À la veille des commémorations, Israël avait par ailleurs renforcé la vigilance de son armée, invoquant des renseignements faisant état de possibles attaques du Hamas contre ses forces. Le troisième anniversaire du 7-Octobre se déroule ainsi dans un climat toujours marqué par le traumatisme de l’attaque, les divisions politiques israéliennes et la persistance de la crise à Gaza.

Ce troisième anniversaire intervient dans un contexte politique particulièrement sensible. Les élections législatives du 27 octobre seront les premières organisées en Israël depuis le 7 Octobre. Le gouvernement de Benjamin Netanyahu est toujours confronté aux demandes d’ouverture d’une enquête indépendante sur les défaillances ayant permis l’attaque, tandis que la question de la responsabilité politique et sécuritaire demeure au centre du débat électoral.

Selon le décompte de l’AFP, fondé sur les données israéliennes, 1 221 personnes ont été tuées lors de cette attaque et 251 personnes avaient été enlevées et emmenées à Gaza.