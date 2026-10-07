Sénégal : la rentrée scolaire reportée après les fortes pluies

Le Sénégal a décidé de reporter la rentrée scolaire d'une semaine après les fortes pluies qui ont frappé le pays ces derniers jours. Initialement prévue mercredi, la reprise des cours dans les écoles primaires et secondaires est désormais fixée au 12 octobre.

Depuis vendredi, des pluies torrentielles se sont abattues sur plusieurs régions du pays, provoquant d'importants dégâts. À Dakar, de nombreux quartiers ont été submergés, plusieurs axes routiers ont été coupés et des habitants se sont retrouvés isolés par la montée des eaux.

Le président Bassirou Diomaye Faye a fait état de pertes humaines, sans communiquer de bilan officiel. Selon plusieurs médias locaux, une mère et son enfant ont notamment été retrouvés noyés à leur domicile dans la capitale.

Dans un communiqué, le ministère de l'Éducation explique que le report de la rentrée vise avant tout à garantir la sécurité des élèves. Ce délai doit également permettre de nettoyer, désinfecter et remettre en état les établissements scolaires touchés par les intempéries afin d'accueillir les élèves dans de meilleures conditions.

Cette décision, présentée comme inédite ces dernières années, intervient alors que les autorités restent mobilisées face aux conséquences des fortes précipitations. Les prévisionnistes alertent par ailleurs sur les effets attendus du phénomène climatique El Niño, susceptible d'accentuer les épisodes météorologiques extrêmes dans plusieurs régions du monde, dont l'Afrique de l'Ouest.