JO 2036 : les prochaines étapes pour l'Afrique du Sud et les six autres candidats

Après avoir été le premier pays africain à organiser une Coupe du monde de football, en 2010, l’Afrique du Sud peut-elle devenir le premier pays du continent à accueillir des Jeux olympiques, en 2036 ?

Elle fait en tout cas partie des sept nations ayant fait part de leur intérêt au Comité international olympique (CIO), alors que la date butoir est fixée au 31 octobre.

Les autres pays sont l’Allemagne, la Corée du Sud, la Hongrie, l’Inde, le Qatar et la Turquie. Parmi eux, seuls l'Allemagne et la Corée du Sud ont déjà accueillis des JO.

Le dialogue entre ces prétendants et le CIO va se poursuivre jusqu’en mars 2027. Une première sélection de candidats sera alors évaluée avant la désignation d’hôtes préférentiels en décembre 2028, puis la désignation du vainqueur mi-2029.

Beaucoup de monde sur la ligne de départ donc et le parcours est encore long.

D’ici là, les Jeux olympiques d’été 2028 auront lieu à Los Angeles, ceux de 2032 à Brisbane en Australie.