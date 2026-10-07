L’Ouganda ouvre la vente d’actions de la raffinerie Dangote à ses investisseurs

L’Ouganda vient d’autoriser la participation de certains de ses investisseurs à l’introduction en Bourse de Dangote Petroleum Refinery. Cette décision permet au marché ougandais de prendre part à l’une des opérations financières les plus importantes jamais lancées sur le continent africain.

L’autorisation a été accordée par la Capital Markets Authority of Uganda, à la suite d’une demande présentée au nom de la raffinerie par Stanbic IBTC Capital. Elle concerne la commercialisation des actions proposées dans le cadre de l’opération, mais son accès demeure limité aux investisseurs professionnels et aux particuliers fortunés.

Une levée de 1,6 milliard de dollars

Dangote cherche à lever environ 2,15 billions de nairas, soit près de 1,6 milliard de dollars, en mettant en vente 4,1 milliards d’actions au prix de 525 nairas chacune.

Une introduction en Bourse permet à une entreprise de proposer une partie de son capital à des investisseurs, qui deviennent alors actionnaires et peuvent ensuite négocier leurs titres sur le marché boursier. Dans le cas de Dangote, les actions seront cotées au Nigerian Exchange à l’issue de l’opération.

L’offre, ouverte le 14 septembre, doit se clôturer le 13 octobre. Selon Reuters, elle pourrait constituer la plus importante introduction en Bourse jamais réalisée en Afrique.

L’Ouganda après le Kenya

La décision de Kampala intervient quelques jours après celle du Kenya, qui a lui aussi mis en place un mécanisme permettant à des investisseurs éligibles de participer à l’opération nigériane.

D’autres marchés africains sont également concernés par les discussions engagées par Dangote et ses conseillers. L’Afrique du Sud, l’Égypte et le Ghana ont étudié les modalités d’une participation, tandis que le Rwanda travaille à faciliter l’accès de ses investisseurs.

L’ouverture de ces marchés reste néanmoins soumise aux réglementations propres à chaque pays. L’autorisation ougandaise ne constitue donc pas une ouverture de l’offre à l’ensemble de la population.

Des fonds pour agrandir la raffinerie

Les capitaux recherchés doivent notamment contribuer à l’expansion de la raffinerie Dangote, dont la capacité doit passer à 1,4 million de barils par jour. Construite pour environ 20 milliards de dollars, l’installation fonctionne actuellement autour de 700 000 barils quotidiens.

Avec l’entrée progressive d’investisseurs étrangers au Nigeria, l’opération prend une dimension régionale. Pour l’Ouganda, elle offre surtout à certaines catégories d’investisseurs l’accès à un grand actif industriel africain coté sur le marché nigérian.