Afrique du Sud : des manifestants menacent les immigrés en situation irrégulière

Des manifestations hebdomadaires se poursuivent à Durban en Afrique du Sud où le mouvement « March and March » a pris de l’ampleur en début d’année.

Les manifestants ont donné aux immigrés en situation irrégulière jusqu’au 30 septembre pour quitter le pays, menaçant d’organiser des manifestations de plus grande ampleur si leurs revendications n’étaient pas satisfaites.

Sphelele Shinga, leader du mouvement « March and March », a déclaré que les militants s’attendaient à ce que jusqu’à 1,5 million de personnes participent à la prochaine grande manifestation : « Vous devez savoir que toutes les communautés se mobilisent à nouveau. Elles se réveillent, elles se battent pour leur foyer, elles se battent pour leur pays. Vous verrez donc peut-être quelque chose de différent de ce qui s’est passé le 30 juin le 30 septembre. Nous étions environ 500 000 (le 30 juin), attendez-vous à un million, voire un million cinq cent mille personnes dans les rues. Imaginez un peu. Imaginez cela. Que se passera-t-il le 30 septembre ? Nous écrirons une nouvelle page de l’histoire. Nous dirons que tout le peuple sud-africain se mobilise et exige que les immigrés clandestins rentrent chez eux. », a-t-elle déclaré.

Le groupe de réfugiés a accepté de quitter le pays pour des raisons de sécurité, après des mois passés dans la rue. Ils sont plusieurs à attendre des bus pendant que leurs papiers sont vérifiés.

« Comme vous pouvez le voir, ils sont nombreux à défiler, tandis que nous sommes peu nombreux. Nous ne pouvons pas non plus continuer à dormir dans la rue indéfiniment. Deux personnes sont mortes parce qu’elles dormaient dans la rue. L’une est morte de la tuberculose à cause du froid ; nous ne sommes donc tout simplement pas en sécurité ici, nous devons quitter cet endroit. », a indiqué Princess Adjei, réfugiée ghanéenne.

Ela Gandhi, ancienne députée et petite-fille du Mahatma Gandhi, a condamné la rhétorique des manifestants : « Le discours tenu par ces personnes [les manifestants] est absolument faux. Ce ne sont pas les migrants qui causent tous les problèmes dont ils parlent, comme s’ils voulaient nous tuer. Ils ne les tuent pas, ils essaient simplement de survivre eux-mêmes. », s'est-elle insurgée.

La date butoir du 30 septembre laisse présager de nouvelles manifestations de grande ampleur à Durban.