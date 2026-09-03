Botswana : l’aigrette vineuse, sentinelle fragile du delta de l’Okavango

Au Botswana, l’aigrette vineuse est au cœur des efforts de conservation dans le delta de l’Okavango. Rare et vulnérable, cet oiseau constitue un précieux indicateur de la santé de l’un des plus importants écosystèmes de zones humides d’Afrique.

Reconnaissable à son plumage sombre et à ses longues pattes, l’aigrette vineuse est endémique d’Afrique australe. Elle est principalement observée dans le delta de l’Okavango ainsi que dans certaines plaines inondables des bassins de l’Okavango et du Zambèze.

Un indicateur des changements environnementaux

Particulièrement sensible aux perturbations de son habitat, l’espèce permet aux scientifiques de suivre l’évolution de l’écosystème. Sa présence, sa répartition et son succès de reproduction peuvent notamment révéler les transformations qui touchent les zones humides.

Après plusieurs années marquées par un manque de données sur ses populations, les autorités botswanaises, les chercheurs et les communautés locales cherchent désormais à renforcer son suivi.

"Tout ce qui se produit dans l’écosystème se reflète sur la répartition et la présence de l’oiseau", explique Monei Onalethatai, biologiste au Département de la faune sauvage et des parcs nationaux du Botswana.

Une conservation qui dépasse les frontières

La protection de l’aigrette vineuse ne concerne toutefois pas uniquement le Botswana. L'espèce est présente dans plusieurs pays d’Afrique australe, tandis que son habitat est confronté à des défis qui dépassent les frontières nationales, notamment le changement climatique et la gestion transfrontalière des ressources en eau.

L’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA) travaille ainsi à renforcer la coopération entre les pays concernés, notamment à travers l’élaboration d’un plan d’action coordonné pour l’espèce.

Ces efforts bénéficient également du soutien de l’Union européenne à travers des financements consacrés à la biodiversité et au développement.

Au-delà de la survie d’un oiseau rare, la protection de l’aigrette vineuse représente ainsi un enjeu plus large : préserver les zones humides du delta de l’Okavango et la biodiversité exceptionnelle qui en dépend.