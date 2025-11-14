L'Afrique du Sud aspire à une candidature pour les JO de 2036 ou 2040

L’Afrique du Sud pourrait devenir le premier pays du continent à abriter les Jeux Olympiques et paralympiques. Le pays envisage de se porter candidats pour l’édition 2036 ou 2040 de l’événement.

L’annonce a été faite par le gouvernement sud-africain. Le nom de la ville candidate n’a pas encore été divulguée. Les autorités sud-africaines pourraient présenter le Cap. La ville côtière était déjà candidate pour les JO de 2004 organisés par Athènes, terminant en troisième position derrière Rome.

Les autorités sud-africaines disent avoir échangé avec le comité international olympique sur la probabilité de la candidature.

Ahmedabad (Inde), Doha (Qatar), Istanbul (Turquie) et Santiago (Chili) ont déjà confirmé leur intention de poser leur candidature pour les Jeux olympiques de 2036.

L’Afrique a organisé la Coupe du monde de rugby en 1995, la Coupe du monde de cricket en 2003 et la Coupe du monde de football en 2010.