Dakar s’active pour livrer les sites des Jeux olympiques de la jeunesse à temps

À sept mois des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2026, Dakar se transforme en véritable chantier sportif. Pour le premier événement olympique mondial d’une telle ampleur sur le continent africain, les travaux s’accélèrent afin de préparer les sites de compétition et accueillir les athlètes dans les meilleures conditions.

Vendredi, une visite de presse a permis de constater l’avancée des travaux sur plusieurs sites emblématiques. Du complexe omnisport de la Tour de l’Oeuf, où la piscine est en cours de rénovation, au stade Iba Mar Diop, futur théâtre des épreuves d’athlétisme, le paysage sportif de Dakar se redessine.

Selon Ibrahima Wade, coordonnateur du comité d’organisation des JOJ : « Pour ce qui est des sites sur lesquels nous avions à faire des travaux de construction, de rénovation, aujourd'hui nous sommes véritablement sur une très, très bonne trajectoire. C'est de la pression, beaucoup de pression, mais nous savons que l'objectif final en vaut la peine. »

Pendant que le centre équestre se dote d’une tribune assise, le Stade Abdoulaye Wade, habituel domicile de l’équipe nationale de football avec ses 50 000 places, sera le cadre de la cérémonie d’ouverture. Thierno Cissé, directeur adjoint en charge des opérations, souligne l’importance de cet héritage : « On a vraiment voulu élever les standards en termes d'infrastructures sportives en Afrique. Il est important de montrer que le Sénégal peut valoriser ses installations existantes sans repartir de zéro pour chaque site de compétition. »

Le succès de Dakar 2026 représente un enjeu majeur non seulement pour le Sénégal mais pour tout le continent africain. Humphrey Kayange, président de la commission de coordination Dakar 2026 au Comité International Olympique (CIO), rappelle : « La réussite de ces Jeux laissera un héritage considérable et aura un impact majeur. Elle profitera aux athlètes, dont l’enthousiasme est nourri par leur participation aux Jeux Olympiques, mais aussi au capital humain : grâce à l’Académie de formation, de jeunes professionnels pourront rester sur le continent et être pleinement capables d’accueillir ces Jeux. »

Si l’engouement populaire reste encore difficile à mesurer, le compte à rebours est lancé. Tout doit être prêt pour le 31 octobre, date de l’ouverture des Jeux, transformant les chantiers en une véritable course contre la montre.