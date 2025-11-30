Italie : 3 000 ans d'histoire olympique exposés à Milan

Des objets anciens aux chaussures en or de Michael Johnson, 3 000 ans d'histoire olympique sont exposés à Milan. L'exposition révèle l'évolution de l'événement sportif et des civilisations, alors que l'Italie se prépare à accueillir les Jeux de Milano-Cortina 2026.

"Donc, en fait, le sport moderne reprend beaucoup de choses qui existaient déjà, différentes choses, les valeurs de l'amitié, de l'entraide, d'être une équipe pour les sports d'équipe et autres, mais aussi la dimension plus économique, la dimension politique que nous avons mentionnée, mais aussi pour les empereurs, organiser des jeux ou pour les gouverneurs des provinces romaines, c'était vraiment important de légitimer leur pouvoir, qu'ils soient capables d’offrir cela au peuple'', explique Lionel Pernet, Directeur du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire (MCAH) de Lausanne.

Les vases anciens décorés de scènes sportives côtoient les équipements athlétiques modernes. Les organisateurs mettent par ailleurs en relief, l’avènement de l’inclusion dans l’univers des Jeux Olympiques.

"L'esprit est toujours le même (comme dans le passé), mais une chose est apparue, ce sont les femmes, parce qu'elles n'étaient pas autorisées à concourir dans l'antiquité, pas dans l'antiquité, mais pendant les Jeux olympiques, parce qu'ils avaient les Jeux héraultais, donc c'est la nouveauté, je dirais, à la deuxième édition des Jeux à Paris, 1900, les femmes ont été autorisées à concourir '', raconte Anne Cécile Jaccard, Conservatrice au Musée Olympique de Lausanne.

La chaussure de course en or conçue pour Michael Johnson et utilisée lors des Jeux d'Atlanta en 1996 s'accorde parfaitement avec un pied en terre cuite datant de l'époque hellénistique.

L'histoire racontée à travers les objets qui ont été apportés à Milan depuis le Musée olympique de Lausanne Suisse, pousse à prendre place dans l'une des voitures du train de l'histoire des Jeux Olympiques.

"Je pense que c'est un très, très bon moyen d'amener des gens qui ne viendraient peut-être pas voir une exposition archéologique, d'avoir l'opportunité de penser à cette longue histoire à travers ces objets modernes. Pour moi, il s'agit donc d'une très bonne combinaison.’’, déclare Lionel Pernet, directeur du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire (MCAH) de Lausanne.

Autant de moyens de figer dans le temps un événement, un exploit sportif, un moment de rassemblement, de compétition et de rencontre.