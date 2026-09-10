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Afrique du Sud : report du procès en extradition du Britannique suspecté de triple meurtre

Ndodana Mkhanyisi Tshuma, britannique d'origine zimbabwéenne, devant un tribunal de Johannesburg, en Afrique du Sud, le 13 juillet 2026.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

avec AP

Afrique du Sud

En Afrique du Sud, le procès en extradition de Ndodana Mkhanyisi reporté à fin septembre. La justice veut finaliser un accord de plaidoyer liés aux chefs d’accusation qui pèsent sur le britannique d’origine zimbabwéenne à l’échelle locale.

Il est poursuivi en Afrique du Sud pour possession d’une arme à feu et de munitions.

Mais pas seulement : le quadragénaire est accusé par ailleurs de violation des lois sur l’immigration. Il a plaidé coupable de ces chefs d’accusation.

Au Royaume-Uni, il soupçonné des meurtres de sa femme et ses deux jeunes filles en Angleterre. Leurs corps ont été découverts au domicile familial près de Bedford, au nord de Londres.

Ce nouveau report, décidé par la justice sud-africaine, passe mal auprès de l’accusé, lassé de multiplier les allers-retours au tribunal et qui a exprimé son souhait de se rendre en Grande-Bretagne, selon son avocat.

Il a été arrêté en juillet dans la banlieue de Johannesburg, lors d'une opération impliquant Interpol et les services de police sud-africains.

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