Afrique du Sud : l'extradition du suspect d'un triple meurtre au Royaume-Uni reportée

Le dossier de Ndodana Mkhanyisi Tshuma connaît un nouveau rebondissement. La justice sud-africaine a reporté au 8 septembre l'audience consacrée à l'extradition de ce Britannique d'origine zimbabwéenne, recherché par le Royaume-Uni pour le meurtre présumé de son épouse et de leurs deux filles.

Le tribunal de première instance de Johannesburg a accédé à la demande de son avocat, Chrispin Machingura, qui a expliqué n'avoir pas pu consulter son client avant l'audience. Une seconde procédure, liée à une accusation de détention illégale d'une arme à feu, est désormais fixée au 10 septembre.

Pour la défense, un accord de plaidoyer reste possible. Mais si l'accusé plaide non coupable dans le dossier de l'arme à feu, un procès en Afrique du Sud pourrait retarder son transfert vers le Royaume-Uni.

Âgé de 45 ans, Tshuma a été arrêté à Johannesburg lors d'une opération conjointe d'Interpol et des forces de sécurité sud-africaines. Les enquêteurs britanniques l'accusent d'avoir assassiné son épouse, Nothabo Zandile Tshuma, 42 ans, ainsi que leurs deux filles, Natalie, 15 ans, et Nala, 5 ans. Selon la police, il aurait quitté le Royaume-Uni deux jours avant la découverte des corps, près de Bedford.

Le suspect a renoncé à sa demande de libération sous caution. La ministre sud-africaine de la Justice, Mmamoloko Kubayi, assure que son extradition vers le Royaume-Uni interviendra dès que les procédures judiciaires et administratives seront achevées.