RDC : le PAM appelle à une réponse globale face à Ebola

Dans l’est de la République démocratique du Congo, la lutte contre Ebola se heurte à une autre urgence, la faim.

Selon David Stevenson, directeur du Programme alimentaire mondial en RDC, la réponse à l’épidémie doit être globale. Dans la province de l’Ituri, plus de 500 000 personnes sont confrontées à une situation d’insécurité alimentaire d’urgence, dans une région déjà durement touchée par les conflits et les déplacements de population.

Pour le responsable du PAM, une population qui ne peut pas nourrir sa famille a davantage de difficultés à respecter les mesures sanitaires et à adopter les comportements nécessaires pour freiner la propagation du virus.

Le PAM participe déjà à la réponse avec son soutien logistique, des vols humanitaires et des repas chauds dans les centres de traitement.

L’organisation aide également à construire de nouveaux centres, malgré des routes souvent impraticables.

Mais pour acheminer une aide alimentaire jusque dans les zones rurales les plus isolées, le PAM appelle à davantage de ressources.