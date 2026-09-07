"Woman Unknown", seul film réalisé par une femme en compétition à Venise

Woman Unknown, le premier long métrage de May el-Toukhy depuis son drame acclamé de 2019,Queen of Hearts, a été présenté dimanche en compétition au à la Mostra de Venise.

Ce film d’époque est la seule œuvre réalisée par une femme en compétition à Venise cette année, contre six sur 21 l’année dernière. Le directeur artistique du festival, Alberto Barbera, a qualifié ce chiffre de "plus bas niveau historique de ces dernières années".

Se déroulant au lendemain de la libération du Danemark de l’occupation nazie, Woman Unknown met en scène Mathilde Arcel dans le rôle de Marie, une jeune nounou et femme de ménage qui s’apprête à épouser Christian, un veuf plus âgé et fortuné pour lequel elle travaille. Mais Marie cache un secret : pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a entretenu une relation intime avec un soldat allemand, et alors que la guerre touche à sa fin, son passé menace la nouvelle vie et le statut social qu’elle espère se construire. Marie est contrainte de se battre pour préserver son nouveau statut de maîtresse de maison alors que l’ancien ordre social cède la place à l’anarchie d’après-guerre.

La réalisatrice dano-égyptienne El-Toukhy a coécrit le scénario avec Maren Louise Käehne, qui avait déjà collaboré avec elle sur Queen of Hearts. Woman Unknown est une coproduction dano-suédo-lettone et est en compétition pour le premier prix à Venise, le Lion d’or.

Le jury de cette année est présidé par la cinéaste et actrice américaine Maggie Gyllenhaal et comprend la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania, le compositeur et artiste britannique Daniel Blumberg, le spécialiste italien du cinéma Francesco Casetti, le cinéaste français Xavier Giannoli, la cinéaste afghane Shahrbanoo Sadat et le cinéaste hongkongais Johnnie To.