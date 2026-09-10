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Égypte : l'armée américaine en démonstration au Salon aéronautique d'Al-Alamein

Un Sukhoi Su-57E russe décolle lors de la deuxième édition du Salon aéronautique international d'Égypte, à l'aéroport d'Al-Alamein, en Égypte, le 9 septembre 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP

Egypte

Plus de 80 pays sont rassemblés dans la ville d’Al-Alamein en Égypte pour le salon aéronautique international 2026. L’exposition présente cette année au moins 50 appareils civils et militaires provenant de différentes nations.

Les Forces armées égyptiennes constituent l'une des principales attractions locales, puisqu'elles présenteront leurs moyens de défense les plus avancés tout au long du salon.

L’armée de l’air américaine a participé à l'un des temps forts de l’événement avec un déploiement de certains de ses principaux moyens de combat. Cette participation reflète l’intérêt stratégique de Washington à consolider sa présence industrielle et militaire au Moyen-Orient.

Pour cette deuxième édition de l’événement, le gouvernement américain a aménagé un espace dédié à la présentation des innovations technologiques dans les secteurs civil et militaire.

L'armée de l'air égyptienne (EAF) exploite actuellement un parc diversifié d'équipements provenant des États-Unis, de la France et, dans une moindre mesure, de la Russie.

Parmi les principaux moyens de combat exploités par Le Caire, on retiendra notamment les Rafale de Dassault, les F-16 américains et les MiG-29M/M2 russes. Cependant, le pays maintient encore en service actif certains appareils plus anciens acquis pendant la période de la Guerre froide.

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