Sierra Leone : l'ancien président Ernest Bai Koroma est rentré d'exil

L'ancien président de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, est rentré dimanche dans son pays après plus de deux ans d'exil.

Koroma, qui a dirigé le pays de 2007 à 2018, s'était exilé au Nigeria en 2024, quelques jours après avoir été inculpé de trahison, en lien avec un coup d'État manqué survenu en 2023.

Autorisé à rester trois mois pour raisons médicales, il y est finalement resté plus de deux ans. C'est en juillet dernier, que le ministère de la Justice de la Sierra Leone a annoncé avoir abandonné les poursuites à son encontre, sans donner de raison.

Ernest Bai Koroma s'était brièvement rendu en Sierra Leone ce même mois, après l'abandon des poursuites, à l'occasion d'un sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), à l'invitation de l'actuel président Julius Maada Bio. Le vice-président sierra-léonais, Mohamed Jukdeh Jalloh, a annoncé vendredi, lors d'un rassemblement de dirigeants locaux et d'habitants à Makeni, ville du centre du pays et fief de Koroma, que l'ancien dirigeant rentrait chez lui.

"Dans un esprit de paix et de cohésion nationale, l’ancien président, le Dr Ernest Bai Koroma, reviendra dans le pays ce week-end", a déclaré M. Jalloh dans une vidéo publiée sur Facebook.

En novembre 2023, des assaillants armés avaient pris d’assaut un arsenal militaire, deux casernes, deux prisons et deux commissariats de police, entrant en conflit avec les forces de sécurité.

Vingt-et-une personnes avaient été tuées et des centaines de prisonniers s'étaient évadés avant que les autorités ne reprennent le contrôle de la situation, à l’issue de ce qu’elles ont qualifié de tentative de coup d’État.

Deux douzaines de soldats et l’ancien garde du corps de M. Koroma ont été condamnés à des peines de prison allant de 50 à 100 ans par un tribunal militaire pour leur rôle présumé dans la mutinerie.