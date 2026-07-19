Sierra Leone : le secteur des transports informels attire de plus en plus de femmes

À Freetown, en Sierra Leone, de plus en plus de femmes se tournent vers la conduite de "kekeh" pour trouver de nouvelles opportunités sur un marché de l’emploi difficile.

L’emploi formel restant rare dans le pays, de plus en plus de femmes trouvent des moyens de gagner leur vie grâce à l’économie informelle.

"Ce qui m’a poussée à devenir conductrice de kekeh, c’est que j’ai obtenu mon diplôme universitaire mais que je n’ai pas réussi à trouver un emploi", explique Alimatu Kamara, conductrice.

"J’ai essayé à plusieurs reprises de trouver un emploi, mais je n’y suis pas parvenue. Comme il n’est pas facile de trouver du travail, j’ai décidé de ne pas rester les bras croisés sans rien faire."

Avec un taux de chômage et de sous-emploi des jeunes oscillant entre 60 % et 70 %, l’économie informelle est devenue une bouée de sauvetage vitale.

Le "kekeh" s’est imposé comme l’alternative la plus viable aux transports publics, comblant le fossé entre les centres-villes encombrés et les quartiers mal desservis.

Hawa Mansaray explique qu’elle a été inspirée par d’autres conductrices de pousse-pousse et qu’elle a décidé de se lancer elle-même dans ce métier.

"J’étais déterminée à apprendre. J’ai payé quelqu’un pour m’enseigner, et c’est ainsi que j’ai acquis

"J’étais déterminée à apprendre. J’ai payé quelqu’un pour m’enseigner, et c’est ainsi que j’ai trouvé la motivation nécessaire pour commencer à conduire un kekeh", a-t-elle déclaré.

Le secteur informel, une alternative pour les jeunes

Le ministère du Travail du pays estime que la participation des femmes au marché du travail formel est inférieure à 30 %, celles-ci ne gagnant qu’une fraction du salaire des hommes.

Le secteur informel, qui comprend notamment la conduite de pousse-pousse, est plus difficile à cerner. Mais il offre à des femmes comme Alimatu, l’une des nombreuses jeunes Sierra-Léonaises confrontées au chômage, un moyen de subvenir à leurs besoins.

Marfoh Mariama Samai, défenseure des femmes et des jeunes au sein de l'ONG Plan International, a expliqué que les femmes participent activement au marché du travail du pays, mais qu’elles travaillent souvent sur des marchés offrant un potentiel de revenus très faible – même comparé à celui de la conduite de pousse-pousse.

Le ministère du Travail du pays estime la participation des femmes au marché du travail formel à moins de 30 %, celles-ci ne gagnant qu’une fraction du salaire des hommes.