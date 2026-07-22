La CEDEAO espère lancer la monnaie commune Eco pour 2027

Les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont confirmé leur objectif de lancer la monnaie unique ECO en 2027, tout en optant pour une mise en œuvre progressive.

Réunis à Lungi, en Sierra Leone, les dirigeants ont convenu que seuls les pays satisfaisant aux critères de convergence macroéconomique intégreront, dans un premier temps, le nouveau système monétaire. Les autres États bénéficieront d'un accompagnement afin de remplir progressivement les conditions requises.

Présenté comme un levier essentiel d'intégration régionale, l'ECO doit faciliter les échanges commerciaux, renforcer la stabilité économique et favoriser une croissance plus résiliente en Afrique de l'Ouest.

Cette nouvelle feuille de route marque un changement d'approche par rapport au sommet d'Abuja de décembre 2025, où les difficultés à atteindre les objectifs de convergence avaient conduit les États membres à revoir leur calendrier.

Les dirigeants ont également salué les progrès techniques réalisés, notamment les consultations entre la Commission de la CEDEAO et les banques centrales de la région, ainsi que l'enregistrement officiel de la marque « ECO » auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). La Guinée a par ailleurs rejoint la Task Force présidentielle chargée de piloter le projet.

Le lancement de la monnaie unique devra toutefois composer avec les nouvelles réalités géopolitiques de la région. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, désormais réunis au sein de la Confédération des États du Sahel (AES), continuent d'utiliser le franc CFA dans le cadre de l'UEMOA. Leur participation au futur dispositif monétaire régional reste encore à définir.