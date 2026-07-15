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La Sierra Leone abandonne les poursuites contre l'ex-président Koroma

Investiture de Bai Koroma en qualité de président de la Sierra Leone à Freetown, en Sierra Leone, le jeudi 15 novembre 2007.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP

Sierra Leone

La justice sierra léonaise a décidé de mettre fin aux poursuites visant Ernest Bai Koroma, selon l’annonce faite mardi par les autorités.

L’ancien président était poursuivi pour son rôle présumé dans la tentative de coup d’État de 2023, selon la version officielle. Il avait été inculpé en janvier 2024 de trahison et d’autres infractions.

Ernest Bai Koroma est au Nigeria pour des raisons de santé. Il est désormais libre ‘’de revenir dans son pays à l’issue de son traitement médical ou à tout moment de son choix’’, précise un communiqué des autorités judiciaires.

Aucune explication n’a été donnée quant à l’abandon des poursuites, mais des observateurs politiques estiment que le gouvernement cherche à promouvoir l’unité nationale.

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