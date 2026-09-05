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Guerre Iran-USA : le contrôle du détroit d'Ormuz fait toujours polémique

Des navires commerciaux sont à l'ancre dans le détroit d'Ormuz, au large de Bandar Abbas, en Iran, ce vendredi 4 septembre 2026.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

détroit d'Ormuz

Des navires ont été aperçus samedi dans le détroit d’Ormuz, alors que les États-Unis et l'Iran revendiquent tous deux le contrôle de cette voie maritime par laquelle transitait environ 20 % du pétrole commercialisé dans le monde avant la guerre.

Le vice-président américain JD Vance a affirmé jeudi que les États-Unis avaient escorté environ 15 millions de barils de pétrole mercredi, faisant suite aux déclarations du secrétaire à l’Énergie qui avait indiqué mercredi que 17 millions de barils avaient transité par le détroit lundi avec l’aide de la marine américaine.

Mais on est encore loin des quantités d’avant la crise au Moyen-Orient. C’est dans ce contexte que les prix des carburants repartent à la hausse. Vendredi, le diesel a atteint un niveau record à 5,85 dollars le gallon (3,8 litres), selon les relevés de l'association automobile américaine qui font référence.

Les attaques ukrainiennes contre les raffineries russes participent aussi à cette flambée des prix.

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