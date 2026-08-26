Détroit d'Ormuz : l'Iran et Oman définissent un couloir maritime "temporaire"

L’Iran a annoncé mardi avoir conclu un nouvel accord avec Oman autorisant les navires commerciaux à transiter par le détroit d’Ormuz.

Selon le texte, la route d’entrée vers le golfe Persique passerait par les eaux iraniennes, alors que la sortie se ferait à la fois par les eaux iraniennes et omanaises. C’est ce qu’a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales.

Téhéran précise que cette réouverture reste temporaire. La République islamique et Oman négocieraient un nouvel itinéraire permanent dans un délai de 30 à 60 jours. Le détroit resterait fermé si les conditions posées par l’Iran n’étaient pas respectées.

C’est dans ce contexte que le président américain Donald Trump a annoncé de son côté, "le retrait et la destruction de toutes les mines présentes dans les eaux internationales du détroit".

Une information démentie dans la foulée par les autorités iraniennes, qui l’ont qualifiée de "propagande". L’Iran a averti par ailleurs que tout dragueur de mines américain pénétrant dans la région serait pris pour cible.