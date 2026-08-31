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Iran-États-Unis : nouvelle escalade militaire autour du détroit d’Ormuz

Un petit bateau passe devant des cargos et d'autres navires commerciaux ancrés dans le détroit d'Ormuz, au large de Bandar Abbas, en Iran, le 5 août 2026.   -  
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Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP, File
By Ali Bamba

avec AP

Iran

La télévision d’État iranienne a diffusé des images présentant, selon ses affirmations, des tirs de missiles balistiques contre des bases américaines en Jordanie.

Téhéran affirme qu’il s’agit d’une réponse aux frappes américaines menées contre des positions iraniennes.

Les forces américaines ont ciblé des lance-roquettes iraniens dans le détroit d’Ormuz, une zone stratégique pour le commerce mondial.

Selon le Commandement central américain, des membres du Corps des Gardiens de la Révolution se préparaient à lancer des roquettes équipées de mines marines dans cette voie maritime.

Une zone stratégique sous surveillance

L’armée américaine avait récemment achevé une opération de déminage des routes maritimes internationales du détroit d’Ormuz.

Cette zone est au cœur des tensions, car elle voit transiter une importante partie des exportations mondiales de pétrole.

Une escalade malgré les annonces diplomatiques

Quelques jours auparavant, l’administration américaine avait annoncé vouloir privilégier la pression économique plutôt qu’une nouvelle intervention militaire pour tenter de mettre fin au conflit avec l’Iran.

Mais les derniers échanges de frappes ravivent les inquiétudes d’un nouvel embrasement au Moyen-Orient.

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