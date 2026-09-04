États-Unis : une pièce à l’effigie de Donald Trump suscite la controverse

Le visage de Donald Trump apparaît désormais sur une nouvelle pièce de monnaie américaine. Le Trésor des États-Unis a dévoilé mercredi une pièce commémorative de 1 dollar portant le portrait du président républicain, à l’occasion du 250e anniversaire de l’indépendance américaine célébré en 2026.

Sur le côté face, la pièce présente l’image de Donald Trump accompagnée des inscriptions "Liberty", "In God We Trust" ainsi que des dates 1776-2026, rappelant les 250 ans de la fondation des États-Unis. Le revers reprend une version du sceau présidentiel américain, avec un aigle tenant des flèches et une branche d’olivier, ainsi que le chiffre 250.

Selon l’US Mint, cette pièce, initialement conçue comme un objet commémoratif, pourrait également avoir une valeur monétaire et être mise en circulation.

Une décision qui fait débat

Cette initiative provoque toutefois une polémique aux États-Unis. La législation fédérale interdit en principe qu’un président encore vivant apparaisse sur la monnaie américaine, une règle destinée à éviter une personnalisation excessive des symboles nationaux.

Le Trésor américain n’a pas immédiatement précisé si cette nouvelle pièce respectait pleinement ce cadre juridique. Les autorités devront notamment répondre aux interrogations sur son statut exact et son éventuelle circulation officielle.

Trump veut laisser son empreinte

Cette pièce s’inscrit dans une série d’initiatives associées au second mandat de Donald Trump, avec lesquelles le président cherche à imprimer sa marque sur les institutions américaines.

Depuis son retour à la Maison-Blanche, Trump a multiplié les changements symboliques, notamment autour de bâtiments et d’institutions nationales. En mars dernier, le Trésor avait également annoncé que les billets américains porteraient prochainement la signature du président, une première pour un chef d’État en exercice.

En mai, le secrétaire au Trésor Scott Bessent avait évoqué un projet de nouveau billet de 250 dollars portant le visage de Donald Trump, une mesure qui nécessiterait toutefois une modification de la loi actuelle.

Une nouvelle bataille autour des symboles américains

Au-delà de sa valeur financière, cette pièce de 1 dollar devient un nouveau symbole de la volonté de Donald Trump de remodeler les représentations officielles du pays.

Ses partisans y voient un hommage historique à l’occasion du 250e anniversaire des États-Unis. Ses opposants dénoncent, eux, une rupture avec les traditions américaines et une personnalisation inhabituelle des symboles de l’État.