Ceuta : Madrid accuse la Russie et Israël d'avoir alimenté la désinformation

Le gouvernement espagnol affirme que des forums numériques liés à la Russie et à Israël ont amplifié les tensions à Ceuta pour polariser l’opinion et diviser la société espagnole.

Le gouvernement espagnol durcit le ton face à ce qu’il présente comme une campagne de désinformation autour des événements récents à Ceuta.

À l’issue du Conseil des ministres, la ministre de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, Elma Saiz, a affirmé que plusieurs plateformes numériques russes et israéliennes avaient amplifié les événements dans l’enclave espagnole.

"Différents forums numériques, tant russes qu’israéliens, ont amplifié les événements dans le but de polariser et de diviser l’Europe et la société espagnole", a-t-elle déclaré.

Selon la ministre, des rapports d’information internes du ministère espagnol des Affaires étrangères et de l’Union européenne, datés du 6 août, désignaient également la Russie comme une source de désinformation au cours des derniers jours à Ceuta.

Ces accusations font écho aux déclarations du Premier ministre Pedro Sánchez, qui avait déjà dénoncé l’intervention présumée d’acteurs étrangers dans la diffusion de fausses informations sur la situation dans l’enclave.

309 millions d’euros pour répondre à la crise

Face aux tensions, Madrid a également annoncé une enveloppe supplémentaire de 309 millions d’euros pour Ceuta. Les fonds seront consacrés à la sécurité, aux services publics ainsi qu'au soutien aux entreprises et aux travailleurs.

Le ministre de l’Économie, Carlos Cuerpo, a assuré que le gouvernement entendait agir "sur tous les fronts" afin de restaurer rapidement le calme et la confiance.

Pour Madrid, l’enjeu est désormais double : répondre aux conséquences concrètes de la crise à Ceuta et contrer ce que le gouvernement considère comme une offensive informationnelle destinée à attiser les tensions.