À Ceuta, les migrants marocains réclament leur droit à demander l’asile

Un migrant marocain a affirmé mercredi que lui-même et d’autres ressortissants marocains avaient le droit de demander l’asile en Espagne, après avoir franchi la frontière pour rejoindre Ceuta, enclave espagnole située sur la côte nord de l’Afrique.

Cette déclaration intervient alors que Ceuta devait célébrer, le 2 septembre, sa fête officielle annuelle. Les autorités ont toutefois renoncé aux festivités cette année, l’enclave ayant été confrontée à l’une des plus graves crises migratoires de son histoire récente.

Fin juillet, quelque 72 000 personnes ont tenté de pénétrer dans Ceuta depuis le Maroc, en nageant, en escaladant les barrières frontalières ou en forçant les points de passage. Au moins 90 personnes auraient trouvé la mort en tentant de rejoindre le territoire espagnol et, plus largement, l’Europe.

La majorité des migrants ont été rapidement reconduits au Maroc ou sont repartis de leur propre initiative. Plusieurs semaines après ces arrivées massives, environ 5 000 personnes, dont quelque 1 200 mineurs, se trouvaient toujours à Ceuta, selon les chiffres du gouvernement espagnol. Les autorités locales font état d’un nombre plus important.

Sur la plage d’El Trampolín, plusieurs migrants marocains vivent encore dans un campement de fortune. Parmi eux, Osman Mohamed, 32 ans, originaire de Casablanca, dénonce ce qu’il considère comme une différence de traitement dans l’accès à la procédure d’asile.

"Nous avons le droit de demander l’asile, mais cette question joue contre les Marocains. Des ressortissants d’Afrique subsaharienne ont pu déposer des demandes, tout comme des personnes venues d’autres pays arabes, notamment du Yémen, de l’Égypte, de l’Algérie et de la Tunisie. Ils ont pu le faire, alors pourquoi pas les Marocains ?", a-t-il déclaré.

Les circonstances ayant conduit à l’arrivée massive de migrants restent par ailleurs sujettes à interrogations. Le gouvernement espagnol a notamment évoqué le rôle d’une campagne diffusée sur les réseaux sociaux et incitant les migrants à tenter de franchir la frontière.

L’afflux soudain de dizaines de milliers de personnes a mis à rude épreuve les capacités d’accueil de Ceuta, un territoire d’environ 84 000 habitants, et alimenté la colère d’une partie de la population locale.