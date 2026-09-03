Uber annonce son départ du Nigeria et de l'Ouganda

L'entreprise américaine de VTC Uber a annoncé mercredi la cessation immédiate de ses activités au Nigeria et en Ouganda.

La multinationale, fondée en 2009, était arrivée au Nigeria en 2014, s'implantant d'abord à Lagos avant d'étendre son périmètre à l'ensemble du pays le plus peuplé d'Afrique.

"Après un examen approfondi de nos activités, nous avons pris la décision difficile de mettre fin à nos opérations au Nigeria, à compter du 2 septembre 2026", a déclaré l'entreprise dans un communiqué, sans donner plus de détails.

Uber a également annoncé mercredi son départ de l'Ouganda. La société avait déjà quitté la Tanzanie plus tôt cette année.

En parallèle de ces départs, le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi, a annoncé mercredi une réduction de 10 % des effectifs mondiaux de l'entreprise, alors que le géant américain cherche à faire des économies avant le déploiement de ses nouveaux robots-taxis.

Cette décision pourrait affecter de nombreux chauffeurs nigérians qui dépendaient de la plateforme et qui, pour certains, sont déjà durement touchés par le coût élevé du carburant.

La population nigériane est confrontée à une crise brutale du coût de la vie dans le contexte des réformes économiques mises en place par le président Bola Tinubu.

Si des économistes et des investisseurs ont soutenu ces mesures, invoquant une stabilité macroéconomique accrue, des détracteurs affirment que les bénéfices de ces réformes ne se sont pas encore répercutés sur les citoyens ordinaires.

La suppression d'une subvention sur les carburants, juste après l'élection de Bola Tinubu en 2023, a fait flamber les prix de l'essence et des produits de consommation, et les automobilistes ont de nouveau été mis à rude épreuve avec la guerre en Iran, qui a pesé sur l'approvisionnement mondial en pétrole.

En 2023, le directeur national d’Uber Nigeria, Tope Akinwumi, avait déclaré que les activités de l’entreprise avaient contribué à hauteur de plusieurs milliards de nairas (des millions de dollars) à l’économie, les chauffeurs gagnant collectivement environ 6,1 milliards de nairas par an.

Mais les chauffeurs Uber se plaignent depuis longtemps que les tarifs pratiqués sur l’application sont trop bas.

L’entreprise a indiqué que son centre d’assistance resterait disponible jusqu’au 23 septembre pour résoudre les litiges en suspens.

Des applications concurrentes telles que Bolt et InDrive sont également présentes au Nigeria. Mercredi après-midi, les utilisateurs pouvaient toujours réserver des courses sur l’application Uber, comme l’a constaté un journaliste de l’AFP.