Nigeria : des rescapés témoignent après la mort de 37 codétenus à Minna

Au Nigeria, plus de 37 suspects arrêtés dans le cadre de la lutte contre l’exploitation minière illégale sont morts dans leur cellule. Les autorités nigérianes ont lancé plusieurs enquêtes et suspendu des agents du Nigeria Security and Civil Defence Corps (NSCDC), le corps chargé notamment de la sécurité des infrastructures et de certaines opérations de maintien de l’ordre.

Dauda Shehu, 29 ans, mineur dans le centre-nord du Nigeria, affirme n’avoir dû sa survie qu’à la « grâce de Dieu ». Détenu avec plusieurs autres personnes par le Nigeria Security and Civil Defence Corps (NSCDC), il décrit une cellule surpeuplée et étouffante, où la chaleur aurait provoqué des malaises parmi les détenus.

Selon son témoignage, plusieurs prisonniers transpiraient abondamment en raison des conditions de détention. L’un d’eux aurait perdu connaissance. Ses codétenus seraient alors intervenus pour le réanimer avant d’alerter les agents du NSCDC, sans obtenir, affirme-t-il, l’assistance espérée.

« On aurait dit qu’ils voulaient que nous mourions tous là », raconte Dauda Shehu, qui estime qu’une arrestation sur le site minier aurait été préférable à une détention dans de telles conditions.

Les circonstances exactes des décès restent à établir. Le gouverneur de l’État de Niger, Mohammed Umaru Bago, a annoncé la réalisation d’examens médico-légaux et d’autopsies afin de déterminer les causes des morts. Une commission d’enquête a également été mise en place par les autorités de l’État.

À l’échelle fédérale, le gouvernement nigérian a annoncé samedi la création d’une commission de dix membres réunissant des spécialistes du droit, de la sécurité, des mines et de la médecine. Vingt agents supplémentaires du NSCDC ont par ailleurs été suspendus, après la suspension, vendredi, du responsable de l’agence dans l’État de Niger.

Pour les familles, le drame laisse un lourd bilan humain. Lawan Mohammed, père de l’un des détenus décédés, dit avoir vu s’effondrer les espoirs qu’il plaçait dans l’avenir de son fils : « Je suis profondément meurtri. J’avais beaucoup d’attentes pour mon fils, mais tout a été complètement brisé. »

L’exploitation minière illégale constitue depuis plusieurs années un problème majeur au Nigeria, notamment dans les régions du centre-nord et du nord-ouest. Des analystes établissent en outre un lien entre les activités minières clandestines et le financement de groupes armés impliqués dans des enlèvements contre rançon, même si l’ampleur et la nature de ces connexions font l’objet d’analyses et d’enquêtes.