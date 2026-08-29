Guerre en Iran : les USA vont imposer des restrictions à une banque égyptienne

Washington poursuit sa campagne visant à isoler l’Iran économiquement. Un responsable du Trésor américain a exclu les activités d’une grande banque égyptienne aux Émirats arabes unis du système financier américain pour faire pression.

Cette mesure fait partie des plans présentés cette semaine par le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent. Elle touche les succursales émiraties de la deuxième plus grande banque égyptienne, la Banque Misr, en leur bloquant l'accès aux institutions financières américaines.

L’objectif américain est clair, "asphyxier économiquement l’Iran".

La mesure du département du Trésor n’entrera en vigueur qu’après une période d’un mois réservée aux commentaires du public.

La banque centrale égyptienne a indiqué que ses responsables « sont en contact avec la partie américaine concernant ces mesures ».

Elle a ajouté que la mesure américaine se limite aux transactions des succursales de la Banque Misr aux Émirats arabes unis « avec des correspondants en dollars américains uniquement, et qu’ aucune de ces mesures ne s’étend à aucune des banques du secteur bancaire égyptien ».