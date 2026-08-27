Des centaines de personnes se rassemblent à Oslo pour soutenir le roi Harald V de Norvège

L’état de santé du roi Harald V de Norvège s’est fortement dégradé. Âgé de 89 ans, le souverain se trouve dans un état « extrêmement grave » à l’hôpital universitaire d’Oslo, où il est hospitalisé depuis le 17 août pour une anémie hémolytique, compliquée d’une infection bactérienne du sang. La reine Sonja et le prince héritier Haakon, qui assure la régence pendant son hospitalisation, ont immédiatement annulé leurs engagements officiels pour rester à ses côtés. Plusieurs autres membres de la famille royale se sont également rendus à son chevet. Dans les rues d’Oslo, l’annonce a suscité une forte mobilisation. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant le palais royal, déposant des fleurs, allumant des bougies et laissant des messages et des dessins pour le monarque. D’autres rassemblements ont été signalés dans plusieurs villes norvégiennes. L’inquiétude a également gagné les institutions politiques. Le Premier ministre Jonas Gahr Støre a annulé un déplacement en Allemagne et le président du Parlement, Masud Gharahkhani, a écourté une visite à l’étranger pour rentrer au pays. Harald V règne sur la Norvège depuis 1991. Malgré plusieurs problèmes de santé ces dernières années, dont la pose d’un pacemaker définitif, il a toujours refusé d’envisager l’abdication. Il considère le serment prêté devant le Parlement comme un engagement qui ne prend fin qu’avec sa vie.