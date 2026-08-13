Éclipse solaire en Europe : un mince croissant de Soleil au‑dessus des capitales

À Paris, la Lune a masqué jusqu’à 92% du Soleil, transformant le disque en un mince croissant lumineux au-dessus de la capitale. À Bruxelles, près de 90% du disque solaire a été occulté, le phénomène culminant alors que l’astre n’était plus qu’à quelques degrés au-dessus de l’horizon ouest. À Rome, l’éclipse a été plus modeste, avec environ 69% du Soleil couvert, le maximum coïncidant presque avec le coucher de l’astre. Le spectacle a atteint son apogée dans un étroit couloir de totalité traversant le nord de l’Espagne, une petite partie du nord-est du Portugal et l’Islande. Ailleurs en Europe occidentale et centrale, l’éclipse est restée partielle. À Saint‑Pétersbourg, la Lune a recouvert près de 80% du Soleil, le maximum de l’éclipse intervenant alors que le disque solaire était déjà très bas sur l’horizon, peu avant la nuit blanche russe. Partout, les observateurs se sont équipés de lunettes et de protections adaptées pour regarder le phénomène sans danger.