Népal : l'armée sauve des centaines de personnes, la diaspora pleure les morts

À Rasuwa, des sauveteurs de l'armée ont été filmés en train d'extraire un homme d'une boue épaisse à l'entrée d'un tunnel hydroélectrique et d'aider d'autres personnes à se mettre à l'abri, avant d'évacuer les survivants par hélicoptère. Les opérations de secours se concentrent sur le projet hydroélectrique Upper Trishuli-3A, où plus de 100 ouvriers et habitants seraient restés piégés après que les eaux de crue et les débris ont submergé le tunnel le 26 août. Vendredi après-midi, l'armée népalaise a indiqué avoir secouru environ 350 personnes dans le tunnel, tandis que des équipes spécialisées, dotées d'équipements techniques, poursuivaient les recherches à l'intérieur de l'installation inondée dans des conditions dangereuses. Dans le district voisin de Nuwakot, des hélicoptères militaires survolaient également les zones dévastées et évacuaient par hélicoptère les blessés et les habitants coincés vers un lieu sûr. Plus de 1 500 personnes sont toujours portées disparues au Népal et en Chine, selon les chiffres communiqués par les deux pays, tandis que des centaines de personnes ont été déplacées, parmi lesquelles des touristes étrangers et des pèlerins. À New York, des membres de la diaspora népalaise se sont réunis le 27 août pour une veillée aux chandelles à la mémoire des victimes de la catastrophe. La cérémonie, organisée conjointement par 32 organisations communautaires népalaises, s'est tenue à Diversity Plaza, à Jackson Heights, dans le Queens, réunissant des responsables communautaires, des associations locales et des habitants. Les participants ont allumé des bougies et les ont disposées de façon à écrire "NEPAL", tandis que d'autres ont recréé la forme du drapeau national du pays. Ils sont restés silencieux alors que l'ampleur de la dévastation continuait de se révéler. "Montrons au peuple népalais que, même à des milliers de kilomètres, il n'est pas oublié et qu'il n'est pas seul", a déclaré Michael Ashkenazey, secrétaire du Rotary Club of New York Queens, lors d'une veillée distincte au centre communautaire de l'United Sherpa Association.