Algérie : le Nord-Est ravagé par des incendies meurtriers, deuil national décrété

Abdelmadjid Tebboune
Des feux de forêt ont fait au moins 12 morts et plusieurs dizaines de blessés. Le président Abdelmadjid Tebboune a décrété trois jours de deuil national. Les flammes continuent de progresser
Les pompiers algériens sont toujours mobilisés pour contenir les incendies qui touchent plusieurs régions du nord-est du pays, notamment Jijel, Béjaïa et Tizi Ouzou.
Selon la Protection civile, plusieurs dizaines de foyers restent actifs après près de 200 incendies recensés en 24 heures à travers le territoire.
Un lourd bilan humain
Le bilan provisoire fait état d’au moins 12 morts : cinq dans la province de Jijel, quatre à Béjaïa et trois à Tizi Ouzou.
Plus de 50 personnes ont également été prises en charge à l’hôpital pour des brûlures, dont plusieurs dans un état grave.
Face à cette tragédie, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé trois jours de deuil national, saluant la mémoire des victimes.
Des habitants pris au piège
Dans plusieurs zones, les habitants ont dû évacuer leurs maisons face à l’avancée des flammes. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent de vastes étendues ravagées par le feu, alors que certaines routes principales ont été fermées pour des raisons de sécurité.
Le facteur climatique en cause
Les incendies de forêt sont fréquents en Algérie pendant la période estivale. Mais les épisodes de chaleur intense et les sécheresses prolongées, amplifiés par le changement climatique, rendent ces feux plus difficiles à maîtriser.
En juillet 2023 déjà, plus de 30 personnes avaient péri dans des incendies qui avaient détruit des milliers d’hectares de forêts et de terres agricoles dans l’est du pays.
00:53
Sous la canicule, la Tunisie subit des coupures d’eau et d’électricité
01:45
Le trafic maritime sur le canal de Panama perturbé par la sécheresse
01:00
Népal : opérations de sauvetage en cours après des inondations meurtrières
00:59
Hongrie : les lacs et les rivières au plus bas face à l’aggravation de la sécheresse
02:21
Nigeria : Ayetoro, un village peu à peu englouti par l’Atlantique
01:19
Canicule en Europe : l'ONU alerte sur des vagues de chaleur de plus en plus extrêmes