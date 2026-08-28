Algérie : le Nord-Est ravagé par des incendies meurtriers, deuil national décrété

Des feux de forêt ont fait au moins 12 morts et plusieurs dizaines de blessés. Le président Abdelmadjid Tebboune a décrété trois jours de deuil national. Les flammes continuent de progresser

Les pompiers algériens sont toujours mobilisés pour contenir les incendies qui touchent plusieurs régions du nord-est du pays, notamment Jijel, Béjaïa et Tizi Ouzou.

Selon la Protection civile, plusieurs dizaines de foyers restent actifs après près de 200 incendies recensés en 24 heures à travers le territoire.

Un lourd bilan humain

Le bilan provisoire fait état d’au moins 12 morts : cinq dans la province de Jijel, quatre à Béjaïa et trois à Tizi Ouzou.

Plus de 50 personnes ont également été prises en charge à l’hôpital pour des brûlures, dont plusieurs dans un état grave.

Face à cette tragédie, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé trois jours de deuil national, saluant la mémoire des victimes.

Des habitants pris au piège

Dans plusieurs zones, les habitants ont dû évacuer leurs maisons face à l’avancée des flammes. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent de vastes étendues ravagées par le feu, alors que certaines routes principales ont été fermées pour des raisons de sécurité.

Le facteur climatique en cause

Les incendies de forêt sont fréquents en Algérie pendant la période estivale. Mais les épisodes de chaleur intense et les sécheresses prolongées, amplifiés par le changement climatique, rendent ces feux plus difficiles à maîtriser.

En juillet 2023 déjà, plus de 30 personnes avaient péri dans des incendies qui avaient détruit des milliers d’hectares de forêts et de terres agricoles dans l’est du pays.