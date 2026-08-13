Un demi-million de visiteurs sur la trajectoire de l'éclipse totale en Espagne

À Medinaceli, une ville perchée sur une colline dans le nord-est de l'Espagne, les spectateurs sont arrivés plusieurs heures à l'avance avec des chaises, des chapeaux et des lunettes spéciales pour l'éclipse afin de s'assurer une vue dégagée avant que le phénomène n'atteigne la totalité, peu avant le coucher du soleil. Getxo, une ville côtière située juste au nord-ouest de Bilbao, au Pays basque, se trouvait elle aussi sur l'étroite bande de totalité. Là, la Lune a totalement recouvert le Soleil pendant seulement quelques secondes, vers 20 h 27 (heure d'été d'Europe centrale), alors que l'astre se trouvait à seulement 8 degrés au-dessus de l'horizon ouest. La phase de totalité a duré environ une minute en Espagne avant que l'éclipse ne progresse vers la Méditerranée. La plus longue phase totale, de moins de 2 minutes et 30 secondes, a été observée plus au nord, au large de la côte ouest de l'Islande. Les autorités espagnoles s'attendaient à au moins 500 000 visiteurs supplémentaires le long de la trajectoire de l'éclipse, ce qui a mis les hôtels et les services locaux sous pression. L'événement est survenu alors que l'Espagne faisait face à des températures estivales étouffantes et à des incendies de forêt, poussant les autorités à lancer une vaste campagne de sensibilisation à la sécurité publique.