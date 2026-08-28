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RDC : lancement de la campagne de vaccination contre Ebola

Le ministre congolais de la Santé, Roger Kamba, administre un vaccin contre Ebola à un professionnel de santé à Kisangani, au Congo, le 27 août 2026.   -  
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By Laetitia Lago Dregnounou

avec AP

République démocratique du Congo

La République démocratique du Congo a lancé jeudi une campagne de vaccination contre Ebola, alors que le pays fait face à l'épidémie la plus meurtrière de son histoire.

La campagne a été officiellement lancée à Kisangani, dans la province du Tshopo, par le ministre de la Santé, le Dr Samuel-Roger Kamba. Le vaccin Ervebo est administré en priorité au personnel soignant et aux personnes ayant été en contact avec des patients.

L'épidémie touche désormais six provinces du pays. Mardi, le gouvernement recensait plus de 5 700 cas confirmés et près de 2 750 décès, soit un taux de mortalité proche de 48 %.

Selon l'Organisation mondiale de la Santé, l'épidémie reste hors de contrôle et pourrait dépasser en gravité celle d'Afrique de l'Ouest de 2014-2016, jusqu'ici la plus meurtrière jamais enregistrée. Plus de 50 000 doses ont été reçues sur les 70 000 approuvées par l'OMS pour le pays.

"Nous avons décidé d'utiliser le vaccin Ervebo pour protéger en priorité ceux qui sont en première ligne, c'est-à-dire nos professionnels de santé, mais aussi les personnes qui ont été en contact avec des patients", explique Samuel-Roger Kamba.

La campagne doit couvrir quatorze zones sanitaires dans l'est du pays. Le ministre a appelé les soignants à se faire vacciner.

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