Espagne : heurts à Ceuta entre manifestants anti-migrants et police

La police est intervenue pour disperser les manifestants sur les plages de Trampolín et de Benítez après que des effets personnels et des abris de fortune utilisés par des migrants ont été incendiés pendant les troubles. Des images diffusées par la télévision publique espagnole montraient des protestataires jetant des objets dans des brasiers tandis que les forces de l'ordre les repoussaient, les migrants se repliant derrière un cordon de police sur une jetée. Plus tôt, des dizaines de manifestants avaient organisé un sit-in pour empêcher les véhicules de la Croix-Rouge d'accéder à la zone afin d'y distribuer de la nourriture et de l'eau. Quatre camions d'aide ont dû s'arrêter après que des manifestants ont bloqué la route pendant plus de deux heures, scandant "Qu'ils partent" et "Dehors la Croix-Rouge" tout en agitant des drapeaux espagnols. La police a fini par dégager un passage et la distribution quotidienne a repris sous haute sécurité. Un convoi d'ambulances envoyé pour fournir une assistance médicale a lui aussi été brièvement bloqué. Ces violences faisaient suite à un autre incident impliquant environ 70 migrants et une patrouille militaire. Aux premières heures de jeudi, un véhicule transportant quatre soldats aurait été "pris en embuscade" près de la plage, alors que des personnes massées de part et d'autre de la route lançaient des pierres et d'autres objets. Un soldat a été blessé et les vitres du véhicule ont été brisées. Les militaires se sont retirés à pied et ont appelé des renforts. La police est ensuite arrivée et a arrêté 12 ressortissants marocains alors que la foule se dispersait. Ces violences illustrent la pression qui pèse sur Ceuta, un territoire de seulement 18 kilomètres carrés où des milliers de migrants sont restés après un afflux massif en provenance du Maroc un mois plus tôt. Les estimations du gouvernement espagnol situent leur nombre entre 3 500 et 7 000, tandis que les autorités locales affirment qu'il dépasse les 10 000. Le 27 août, le ministère espagnol de l'Intérieur a annoncé l'envoi de renforts pour identifier les migrants, tandis que le gouvernement a débloqué 25 millions d'euros pour la prise en charge des mineurs non accompagnés. Madrid a également mis en place un commandement unique pour Ceuta, alors que les critiques se multiplient sur sa gestion de la crise.