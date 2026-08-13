Algérie : des populations racontent leur expérience de l'éclipse solaire

Rien n’a éclipsé le passage de l'éclipse solaire dans le nord de l’Algérie, ‘’ saisissante et palpitante’’ : des algériens racontent leur expérience.

Dans la ville côtière de Ténès, une foule s’est rassemblée mercredi soir pour observer ce phénomène spécial dans le ciel.

Une éclipse solaire partielle devait couvrir près de 98 % du Soleil dans cette région, le faisant apparaître sous la forme d'un mince croissant, au grand bonheur des populations.

‘’Je suis venu ici aujourd'hui pour observer l'éclipse solaire, c'est-à-dire lorsque la Lune passe devant le Soleil. C'est la première fois que je vois ce phénomène de mes propres yeux. C’est une expérience vraiment saisissante et palpitante. C’est une première pour moi.’’, raconte Ibrahim Boussemaha, commerçant.

Des mesures ont été prises pour mieux faire profiter de cette expérience ‘’ Heureusement, les autorités nous ont fourni des lunettes spéciales (pour observer l’éclipse), que l’on trouve rarement dans le commerce. Je suis venue ici avec mes amis, et on nous a remis ces lunettes gratuitement pour que nous puissions observer ce phénomène.’’, explique Rabiaa Rym, enseignante.

Des clubs d’astronomie ont été mis à contribution dans le pays afin de faciliter l’observation du phénomène dans le respect des normes de sécurité.

‘’Nous nous trouvons dans une zone d’Algérie où l’on peut observer une éclipse partielle. Cependant, comme nous sommes aujourd’hui dans la région de Tenès, dans la wilaya de Chlef, nous sommes proches de la bande de totalité. Cela signifie que nous pourrons voir l’éclipse avec un taux de totalité de près de 98 %. Il ne s’agira donc pas simplement d’une éclipse partielle, mais d’une éclipse presque totale.’’, déclaré Chaima Amin Khouja, physicienne et membre d’une association d’astronomie.

Une expérience palpitante qui restera gravée dans la mémoire du pays. En attendant la prochaine, dans combien de temps ?