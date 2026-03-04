Une Lune de Sang illumine le ciel sur plusieurs continents

Ce mardi 3 mars, le ciel a offert aux habitants de plusieurs continents un spectacle extraordinaire : une éclipse lunaire totale, au cours de laquelle la Lune s’est parée d’une teinte rouge intense, surnommée "Lune de Sang".

Ce phénomène spectaculaire a pu être observé le matin depuis l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et l’ouest de l’Amérique du Sud, tandis que l’Australie et l’Asie orientale en ont profité durant la nuit.

Les phases partielles de l’éclipse, où la Lune semblait "mordue", étaient visibles depuis l’Asie centrale et une grande partie de l’Amérique du Sud. En revanche, l’Afrique et l’Europe n’ont pas pu assister au spectacle.

Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre s’interpose entre le Soleil et la Lune pleine, projetant son ombre sur notre satellite. La teinte rouge caractéristique de la "Lune de Sang" résulte de la lumière solaire filtrée et réfractée par l’atmosphère terrestre, donnant à la Lune une couleur rouge-orangée comparable à un coucher de soleil projeté sur sa surface.

Le spectacle s’étend sur plusieurs heures, la phase de totalité durant environ une heure. Aucun équipement spécial n’est nécessaire pour l’observer, seulement un ciel dégagé et sans nuages.

Cette éclipse survient deux semaines après l’éclipse solaire dite "anneau de feu", qui avait émerveillé habitants et manchots en Antarctique. Pour les amateurs, une prochaine éclipse partielle de Lune est prévue en août, visible depuis les Amériques, l’Europe, l’Afrique et l’Asie occidentale.