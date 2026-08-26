Nigeria : des fidèles musulmans célèbrent la naissance du prophète Mahomet

C’est en chants et danses que des milliers de fidèles musulmans ont célébré l’Aïd al-Mawlid mardi à Lagos, au Nigeria, avec un défilé commémorant la naissance du prophète Mahomet, le 12 Rabi-ul-Awwal, selon le calendrier islamique.

Ibrahim Bala, un participant au défilé, a soulignéles similitudes entre chrétiens et musulmans avec, en toile de fond, un appel à l’unité dans un pays où des chrétiens sont parfois visés par des attaques en raison de leur appartenance religieuse.

''Aujourd’hui est un grand jour, car nous célébrons l’amour, la joie et le bonheur. Les chrétiens et les musulmans pratiquent peut-être des religions différentes, mais nous servons tous le même Dieu, et il n’y a aucune différence entre nous. Même si nos religions sont différentes, nous servons un seul et même Dieu. La religion islamique nous enseigne à toujours vivre dans l’unité, à respecter les autres religions et à nous considérer tous comme égaux'', raconte Ibrahim Bala, fidèle musulman.

Les participants ont parcouru certains quartiers de la ville en groupes, tandis que les mosquées et les organisations islamiques organisaient des récitations du Coran, des conférences et des actions caritatives.