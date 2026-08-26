Égypte : les soufis célèbrent le Mawlid, la naissance du prophète Mahomet

Des milliers de fidèles soufis se sont rassemblés mardi au Caire pour célébrer le Mawlid al-Nabawi, qui commémore la naissance du prophète Mahomet. Dans le quartier historique d’Al-Azhar, les participants ont pris part à une procession religieuse entre la mosquée Sidi Saleh Al-Jaafari et le mausolée d’Al-Hussein, au rythme des chants, des invocations et des tambours.

Pour Saber Abd El Raouf, cheikh d’un ordre soufi, cette célébration représente avant tout un moment de renouvellement spirituel. "Nous renouvelons la foi au plus profond de nos cœurs", explique-t-il, estimant que la commémoration ne concerne pas le Prophète lui-même, mais la manière dont les croyants ravivent leur attachement à son message.

Même ferveur chez Hassan Abd El Nazeem, membre d’une confrérie soufie, qui décrit une procession marquée par les louanges au Prophète et les prières collectives. "Nous ne cessons de scander des louanges et de réciter des supplications", souligne-t-il.

En Égypte, les confréries soufies organisent traditionnellement de grands rassemblements publics pour le Mawlid, avec des défilés, des récitations religieuses et des chants spirituels. Pour leurs responsables, ces célébrations sont aussi l’occasion de mettre en avant des valeurs de paix, de tolérance et de solidarité associées à la figure du Prophète.