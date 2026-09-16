Soudan du Sud : 2 millions de personnes risquent de perdre l'aide alimentaire

Au Soudan du Sud, deux millions de personnes risquent d’être privées d’aide alimentaire en octobre, a alerté, mardi à Genève en Suisse, le Programme alimentaire mondial.

Les organisations humanitaires manquent de moyens pour faire face aux besoins des populations dans ce pays en proie à l’instabilité depuis son indépendance du Soudan.

L’organisation soutient actuellement 3 millions de personnes en difficulté dans le plus jeune pays du continent, alors que la moitié de la population du Soudan du Sud peine à se nourrir, selon le PAM.

''Aujourd'hui, 7,8 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population du pays, ont du mal à se nourrir au quotidien. 2,2 millions d’enfants et 1,2 million de femmes enceintes ou allaitantes ont besoin d’une aide nutritionnelle d’urgence. À moins que des ressources supplémentaires ne soient mobilisées, plus d’un million de personnes vulnérables pourraient se retrouver privées d’accès à l’aide alimentaire et nutritionnelle vitale d’ici octobre. C’est donc une menace qui pèse sur elles'', a déclaré Matthew Hollingworth, directeur exécutif adjoint chargé des opérations au PAM.

Le Programme alimentaire mondial a besoin, dans l’immédiat, de 86 millions de dollars et de 416 millions sur les six prochains mois pour faire face à la situation au Soudan du Sud.

''Si le Soudan du Sud est un pays qui a dû faire face à de nombreux défis au cours de sa brève existence en tant que nation indépendante, nous assistons aujourd’hui à une situation différente. Nous sommes sur le point de basculer dans le gouffre financier à un moment où les besoins atteignent leur plus haut niveau depuis 13 ou 14 ans'', a ajouté Matthew Hollingworth.

Le Soudan du Sud, déjà en proie à la violence, reçoit par ailleurs chaque semaine environ 3 000 réfugiés en provenance du Soudan, où sévit une guerre opposant l’armée aux Forces de soutien rapide. Le conflit a débuté en avril 2023.