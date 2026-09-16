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Soudan du Sud : 2 millions de personnes risquent de perdre l'aide alimentaire

Sur cette photo prise le 11 avril 2017, des femmes attendent de recevoir l'aide CICR dans la région du comté de Leer, au Soudan du Sud.   -  
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Charles Atiki Lomodong
By Rédaction Africanews

avec AFP

Sud-Soudan

Au Soudan du Sud, deux millions de personnes risquent d’être privées d’aide alimentaire en octobre, a alerté, mardi à Genève en Suisse, le Programme alimentaire mondial.

Les organisations humanitaires manquent de moyens pour faire face aux besoins des populations dans ce pays en proie à l’instabilité depuis son indépendance du Soudan.

L’organisation soutient actuellement 3 millions de personnes en difficulté dans le plus jeune pays du continent, alors que la moitié de la population du Soudan du Sud peine à se nourrir, selon le PAM.

''Aujourd'hui, 7,8 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population du pays, ont du mal à se nourrir au quotidien. 2,2 millions d’enfants et 1,2 million de femmes enceintes ou allaitantes ont besoin d’une aide nutritionnelle d’urgence. À moins que des ressources supplémentaires ne soient mobilisées, plus d’un million de personnes vulnérables pourraient se retrouver privées d’accès à l’aide alimentaire et nutritionnelle vitale d’ici octobre. C’est donc une menace qui pèse sur elles'', a déclaré Matthew Hollingworth, directeur exécutif adjoint chargé des opérations au PAM.

Le Programme alimentaire mondial a besoin, dans l’immédiat, de 86 millions de dollars et de 416 millions sur les six prochains mois pour faire face à la situation au Soudan du Sud.

''Si le Soudan du Sud est un pays qui a dû faire face à de nombreux défis au cours de sa brève existence en tant que nation indépendante, nous assistons aujourd’hui à une situation différente. Nous sommes sur le point de basculer dans le gouffre financier à un moment où les besoins atteignent leur plus haut niveau depuis 13 ou 14 ans'', a ajouté Matthew Hollingworth.

Le Soudan du Sud, déjà en proie à la violence, reçoit par ailleurs chaque semaine environ 3 000 réfugiés en provenance du Soudan, où sévit une guerre opposant l’armée aux Forces de soutien rapide. Le conflit a débuté en avril 2023.

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