Somalie : de violents affrontements à Baidoa font au moins un mort et 24 blessés

De violents combats ont éclaté jeudi matin aux abords de Baidoa, capitale de l’État du Sud-Ouest somalien, faisant au moins un mort et 24 blessés pris en charge par l’hôpital régional, selon des sources médicales citées par l’Associated Press.

Les affrontements ont débuté vers 5 heures, heure locale, dans un contexte de fortes tensions entre le gouvernement fédéral et les partisans de l’ancien président de l’État du Sud-Ouest, Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen.

De lourds tirs d’armes à feu ont été entendus dans plusieurs secteurs de la ville, tandis que des habitants ont quitté leurs domiciles par crainte d’une extension des combats aux quartiers résidentiels. Abdullahi Haji, un résident de Baidoa, a indiqué avoir fui son domicile après le début des affrontements, affirmant avoir entendu des tirs nourris et constaté que des balles perdues étaient tombées dans des zones habitées.

Le ministère somalien de la Défense a affirmé que les forces gouvernementales répondaient à une attaque menée contre leurs positions par des miliciens favorables à Laftagareen, auxquels se seraient joints des combattants du groupe islamiste radical Al-Shabab. Ces informations n’ont toutefois pas pu être vérifiées de manière indépendante dans l’immédiat.

À l’hôpital régional de Bay, le chef des urgences, le Dr Abdikafi Omar Mohamud, a indiqué que son établissement avait accueilli 24 personnes blessées dans les combats. Un civil est également décédé des suites de ses blessures, selon cette même source. Le bilan demeure provisoire, les affrontements se poursuivant dans un contexte qualifié de particulièrement volatil.

La confrontation constitue une nouvelle escalade dans le bras de fer politique et sécuritaire opposant les autorités fédérales somaliennes au camp de Laftagareen autour du contrôle de l’État du Sud-Ouest. Les forces fédérales avaient pris le contrôle de Baidoa le 30 mars, entraînant la démission de Laftagareen, qui dirigeait la région depuis 2018.

Cette prise de contrôle n’a toutefois pas mis fin aux tensions. Le 17 août, de nouveaux affrontements avaient déjà opposé, à Baidoa et dans ses environs, les forces gouvernementales à des combattants loyaux à l’ancien président régional. Les derniers combats témoignent ainsi de la persistance d’un conflit politique qui se double d’un risque sécuritaire majeur dans une région où les groupes armés conservent une capacité d’action importante.

Située à environ 245 kilomètres au nord-ouest de Mogadiscio, Baidoa revêt une importance stratégique et humanitaire considérable. La ville constitue notamment un important centre d’aide pour les populations déplacées par des années de conflit et par les épisodes de sécheresse qui frappent régulièrement le pays.