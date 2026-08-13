Séisme en Colombie : près de 500 personnes toujours portées disparues

Alors que s’achevaient les 72 premières heures, considérées comme décisives dans la recherche de survivants, secouristes et volontaires continuaient de fouiller les quartiers les plus touchés de Pereira. Ils racontent des scènes particulièrement éprouvantes, avec des familles assistant à la découverte de corps restés parfois plusieurs jours sous les gravats. La catastrophe a plongé une partie de la ville dans la stupeur. Le séisme, le plus puissant enregistré en Colombie depuis le début du siècle, a fait 265 morts et plus de 3 500 blessés. Près de 500 personnes sont toujours portées disparues, selon les autorités locales. Depuis le 10 août, les secours travaillent avec des chiens renifleurs et interrompent régulièrement leurs opérations pour faire silence sur les sites où des survivants pourraient être piégés, tandis que les familles attendent des nouvelles de leurs proches.