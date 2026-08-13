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Le Maroc en alerte face au risque d'un nouvel afflux de migrants vers Ceuta

Des migrants escortés par des soldats espagnols vers la frontière hispano-marocaine depuis Ceuta, le 2 août 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

Espagne

Les autorités marocaines ont annoncé mercredi des mesures visant à contrer un nouvel afflux de migrants vers le territoire espagnol de Ceuta.

Et pour cause, la circulation des publications en ligne affirme que le poste-frontière entre la ville marocaine de Fnideq et Ceuta, serait ouvert le 15 août, jour férié en Espagne.

Le ministre marocain de l’Intérieur promet d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces messages. Des personnes soupçonnées d’être liées à ces rumeurs ont été convoquées pour être interrogées.

Fin juillet, au moins 72 000 personnes, pour la plupart des Marocains, sont arrivées illégalement à Ceuta en l’espace de quelques jours. Presque toutes ont été, depuis, renvoyées au Maroc.

Quelque 2 000 personnes, dont environ 1 000 mineurs non accompagnés, se trouvent toujours sur le territoire espagnol, selon les autorités locales.

Quelque 2 000 personnes, dont environ 1 000 mineurs non accompagnés, se trouvent toujours sur le territoire espagnol, selon les autorités locales.

L’inertie supposée de Rabat a été pointée du doigt face à ce franchissement inédit de la frontière.

Le bilan de cette crise est de 80 morts, selon Madrid ; Rabat dit avoir découvert 11 corps, alors qu’une ONG marocaine a estimé le nombre de victimes à au moins 141.

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