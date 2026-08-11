Afrique du Sud : 14 mineurs clandestins tués dans l’éboulement d’une mine

Quatorze mineurs clandestins, pour la plupart originaires du Lesotho, ont été tués dans un éboulement survenu dans une mine désaffectée près de Rustenburg, à environ 100 kilomètres au nord-ouest de Johannesburg, a annoncé mardi 11 août la police sud-africaine. Huit autres mineurs ont été grièvement blessés et hospitalisés. Un nombre encore indéterminé de personnes pourrait par ailleurs demeurer bloqué sous terre, selon les autorités.

L’accident, signalé lundi soir, s’est produit dans le secteur de Nkaneng, dans la province du Nord-Ouest, une région où sont implantées plusieurs importantes exploitations de platine. Les secours et les autorités se sont rendus sur place, tandis que les opérations demeuraient en cours mardi. « Quatorze mineurs illégaux, pour la plupart Basotho, sont morts lors d’un éboulement », a indiqué la police, précisant que la zone restait active et que les recherches se poursuivaient.

Les conditions de travail dans ces exploitations clandestines sont particulièrement dangereuses. Les mineurs s’introduisent dans d’anciens puits abandonnés par les compagnies minières ou creusent leurs propres galeries à la recherche de minerais, notamment d’or. Selon la police, les installations dans lesquelles ils opèrent sont souvent fortement dégradées, sans infrastructures ni dispositifs de sécurité susceptibles de prévenir les accidents.

Des milliers de « zama zamas » dans les mines abandonnées

L’exploitation minière clandestine est largement répandue en Afrique du Sud. Des milliers de personnes, désignées sous le nom de « zama zamas », terme zoulou signifiant « ceux qui essaient », descendent dans des puits désaffectés pour récupérer du minerai. Beaucoup viennent de pays voisins, notamment du Lesotho et du Mozambique, et sont poussées vers cette activité par la pauvreté et le chômage.

Ce secteur informel est également étroitement lié à la criminalité organisée. Les autorités sud-africaines font état de réseaux impliqués dans l’extorsion, les assassinats et diverses autres activités illégales autour de ces exploitations. Les conditions de travail, l’absence de contrôle et la profondeur de certains puits rendent les interventions particulièrement difficiles.

La province du Gauteng, qui englobe Johannesburg, concentre une grande partie de cette activité, notamment dans d’anciennes mines d’or. Mais les régions minières voisines sont elles aussi régulièrement confrontées à des opérations clandestines et à leurs conséquences humaines.

Le lourd précédent de Stilfontein

Le nouvel accident intervient après l’un des épisodes les plus meurtriers de l’exploitation minière clandestine récente en Afrique du Sud. À Stilfontein, dans la même province du Nord-Ouest mais à environ 200 kilomètres de Rustenburg, près de 2 000 mineurs étaient ressortis de puits désaffectés lors d’une opération menée sur plusieurs semaines à partir d’août 2024.

Les forces de l’ordre avaient alors bloqué les accès à une ancienne mine d’or afin de contraindre les mineurs clandestins à quitter les galeries. Selon les autorités, environ 90 mineurs ont péri entre la fin de 2024 et le début de 2025 dans le cadre de cette crise, dans des circonstances qui avaient suscité de vives critiques sur les conditions de sécurité et la gestion de l’opération.

Le site de Stilfontein reste depuis lors emblématique de la lutte contre l’exploitation minière illégale. Le 31 juillet, la police y a encore annoncé l’arrestation de 24 ressortissants étrangers en situation irrégulière lors d’une opération visant des mineurs clandestins. Les forces de l’ordre avaient également découvert un camion transportant une pelleteuse, équipement susceptible d’être utilisé dans l’exploitation illégale de sites miniers.

Face à l’ampleur du phénomène, le président Cyril Ramaphosa avait annoncé en février le déploiement de l’armée en appui de la police pour lutter contre l’exploitation minière clandestine, accusée notamment de contribuer à la dégradation d’infrastructures dans certaines zones.