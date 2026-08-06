308 otages libérés lors d’une opération de sauvetage record

Le Nigeria annonce la libération de 308 personnes victimes d’enlèvements. Selon la présidence, il s’agit de la plus importante opération de sauvetage menée en une seule journée dans le pays.

Les otages ont été retrouvés dans la forêt du parc national du lac Kainji, dans l’ouest du Nigeria. Parmi eux, 163 habitants du village de Woro, dans l’État de Kwara, et 145 personnes enlevées dans l’État du Niger.

Woro avait été la cible d’une attaque particulièrement meurtrière en février. Des djihadistes présumés avaient tué plus de 150 personnes et enlevé de nombreux habitants.

Pour cette opération, les autorités ont mobilisé l’armée, la police, les services de renseignement et le Centre national de lutte contre le terrorisme.

Le Nigeria reste confronté à une forte hausse des enlèvements contre rançon, notamment dans le nord et le centre du pays.

Et malgré cette importante libération, les attaques continuent : récemment, au moins 52 personnes, dont des enfants, ont été enlevées dans l’État de Zamfara.