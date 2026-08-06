RDC : suspicion d'Ebola dans un bateau, les passagers testés et confinés

En République démocratique du Congo, en raison d’une suspicion de cas d’Ebola dans un bateau intercepté à son arrivée dans la province de Kinshasa, tous les passagers seront testés puis placés en quarantaine.

C’est l’annonce faite jeudi par le directeur du Centre africain de contrôle et de prévention de maladies.

Avant d’entrer dans la capitale congolaise, ils doivent montrer patte blanche, Face à l’ampleur prise par l’épidémie d’Ebola. Leur embarcation a été immobilisée à 65 kilomètres de la capitale congolaise.

''Il a été décidé de tester l’ensemble des 200 personnes. Nous avons pris cette décision même si certaines d’entre elles ne présentaient pas de symptômes, car nous voulons nous assurer de ne rien laisser passer. Toutes ont été testées. J’attends les résultats définitifs que l’INRB (Institut national de recherche biomédicale) doit m’envoyer aujourd’hui. Nous savons également que le gouvernement a décidé de les placer dans certains lieux, afin de ne pas leur permettre d’accéder à Kinshasa pour l’instant'', a déclaré Jean Kaseya, directeur général de l’Africa CDC.

Depuis le début de la 17e épidémie d’Ebola en RDC, 1751 décès et 3 800 cas confirmés ont déjà été enregistrés.

Face à la résistance, le vaccin précédemment mis au point contre la souche Zaïre du virus Ebola, responsable de l’épidémie de 2014 en Afrique de l’Ouest et de celle de 2018 au Congo sera administré à la population.

''Nous disposons de données indiquant que les personnes vaccinées avec la souche Zaïre, qu’elles contractent la maladie (la souche Bundibugyo) ou non, ne présentent que des symptômes mineurs ou – et c’est le plus important – n’en meurent pas. En effet, nous n’avons constaté aucun décès parmi les personnes vaccinées.'', a déclaré le directeur général de l’Africa CDC.

Reste à mettre fin à la grogne des professionnels de santé engagés dans la riposte contre Ebola. Le gouvernement dispose des fonds nécessaires pour leur rémunération, souligne le directeur de CDC Afrique.