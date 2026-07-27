Cameroun : l'absence de Paul Biya ravive les tensions politiques

Au Cameroun, l'absence prolongée du président Paul Biya alimente les critiques. À 93 ans, le chef de l'État, au pouvoir depuis plus de 40 ans, se trouve en Suisse depuis le début du mois de juin.

Officiellement, il s'agit d'un court séjour privé. Mais après près de cinquante jours loin du pays, l'opposition dénonce un vide institutionnel et accuse le pouvoir de gouverner « en pilote automatique ».

Le gouvernement rejette ces critiques. Il assure que Paul Biya continue de suivre les dossiers à distance et de prendre les décisions.

Cette nouvelle absence relance aussi le débat sur sa succession. En mai dernier, une réforme constitutionnelle a créé le poste de vice-président. Mais aucun titulaire n'a encore été nommé.

Dans un contexte marqué par des élections contestées, des promesses de remaniement toujours attendues et des scrutins sans cesse reportés, de nombreux Camerounais réclament un changement. Les spéculations autour de l'après-Biya continuent donc de s'intensifier.