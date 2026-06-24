Les Camerounaises victimes de violences abandonnées par l'État, selon HRW

La violence à l'égard des femmes reste très répandue au Cameroun, et les autorités ne prennent pas les mesures nécessaires pour y mettre un terme, selon un rapport de Human Rights Watch publié mercredi.

Malgré des promesses répétées depuis 2011, le gouvernement n’a pris que peu de mesures concrètes pour lutter contre ces violences, dont la plupart se produisent au sein du foyer et sont souvent commises par des maris, des partenaires et des proches masculins, indique le rapport. D’après les chiffres du gouvernement, 77 femmes ont été tuées par leur partenaire dans le pays en 2024, mais HRW estime que le nombre réel est probablement plus élevé, car de nombreux cas ne sont pas signalés.

Les normes sociales qui justifient et perpétuent la violence à l’égard des femmes » sont en partie responsables de ce fléau, indique le rapport. Les victimes se retrouvent souvent seules en raison d’un manque d’aide et de services, ainsi que de la corruption au sein de la police et des institutions publiques, précise le rapport. Des facteurs économiques jouent également un rôle dans un pays où les maris contrôlent les revenus de leurs épouses après le mariage, où les veuves sont souvent privées de leurs droits fonciers et immobiliers, et où l’inégalité règne en matière d’héritage, précise-t-il.

Ce rapport s’appuie sur les témoignages de 60 femmes victimes, ainsi que sur des entretiens menés entre septembre et décembre 2024 auprès de responsables publics et de chefs religieux. En 2023, le Cameroun se classait 148e sur 162 pays selon l’indice d’inégalité entre les sexes du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), qui reflétait les disparités entre les femmes et les hommes en matière d’accès à l’emploi, à l’éducation et à la santé reproductive, précise le rapport. Le gouvernement pourrait contribuer à améliorer la situation en modifiant les dispositions discriminatoires du Code civil du pays, mais la lenteur des réformes témoigne d’un « manque de volonté politique de changer le statu quo en matière de violence à l’égard des femmes au Cameroun », indique le rapport.