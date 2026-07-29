RDC : des Congolais soutiennent la validation de la loi ouvrant la voie à un 3e mandat

Au lendemain de la validation par la Cour constitutionnelle congolaise d’une loi référendaire qui, selon ses détracteurs, pourrait ouvrir la voie à un troisième mandant pour le président Félix Tshisekedi, la population interrogée à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a réagi à cette annonce en exprimant son soutien.

"La loi référendaire est vraiment importante pour notre pays, compte tenu de la situation politique actuelle et des circonstances dans lesquelles se trouve notre pays aujourd’hui. Nous avons beaucoup à faire et il y a des choses que nous devons bousculer et réajuster. Je soutiens cette loi, je la soutiens. » « La loi référendaire est vraiment importante pour notre pays vu la situation politique du moment, les conditions dans lesquelles notre pays se retrouve, nous avons beaucoup à faire et nous avons des choses à bousculer et à réajuster, moi j’appuie cette loi, j’appuie", a expliqué Martine Kabangu, habitante de Kinshasa.

Le président Félix Tshisekedi, âgé de 63 ans, est arrivé au pouvoir en 2019 et effectue actuellement son deuxième mandat d’une durée de cinq ans. Selon les règles actuelles, ce mandat doit prendre fin en 2028.

"Depuis que cette loi sur le référendum a été adoptée, nous, les Congolais, y sommes favorables, car nous avons besoin d’une nouvelle Constitution qui protège le pays, protège la population et nous permette d’aller de l’avant. Nous n’allons pas rester enlisés dans un tourbillon où le pays ne cesse d’être pillé de toutes parts, sans que nous n’en tirions le moindre bénéfice. C’est donc une bonne chose d’organiser un référendum et de modifier la Constitution", a déclaré Bosco Kimbi, habitant de Kinshasa.

Selon la Constitution de la RDC, le nombre et la durée des mandats présidentiels ne peuvent être modifiés. Mais l’opposition s’est mobilisée contre un projet de loi soutenu par la majorité au pouvoir qui modifierait les règles relatives à la tenue des référendums constitutionnels.

En annonçant cette décision à la télévision d'État, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga, a déclaré que le projet de loi était conforme à la Constitution.

La Cour a approuvé des dispositions qui pourraient permettre au président de modifier la Constitution par le biais d'une assemblée constituante suivie d'un référendum en cas de "dysfonctionnement majeur" des institutions de l'État.

Tshisekedi a nié vouloir briguer un troisième mandat, mais a déclaré lors d’une rare conférence de presse en mai : "Si le peuple souhaite que j’effectue un troisième mandat, j’accepterai."